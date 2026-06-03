Ora non è più il momento di temporeggiare. Il Benevento entra nella fase operativa della campagna di rafforzamento estiva, nonostante allo start ufficiale del calciomercato manchi ancora poco meno di un mese. Nei prossimi giorni, però, arriveranno già le prime scadenze e il club giallorosso vuole affrontarle con le idee chiare e una strategia ben definita.

Entro il 17 giugno bisognerà scegliere se esercitare o meno le opzioni per riscattare i cartellini di Della Morte e soprattutto Ceresoli, ma su questo l’orientamento sembra essere ormai chiaro: al netto di sorprese, il sodalizio di via Santa Colomba restituirà entrambi ai rispettivi club, ma con l’intenzione di avviare una nuova trattativa per riportare nel Sannio almeno il laterale mancino di proprietà dell’Atalanta.

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