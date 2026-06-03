Sabato 6 giugno 2026, alle ore 18:30, Benevento ospiterà un appuntamento straordinario che unisce idealmente il Sud e il Nord Italia sotto la comune eredità storica longobarda. Presso l’Auditorium ‘Vergineo’ del Museo del Sannio e, a seguire, nello splendido scenario del Chiostro di Santa Sofia – patrimonio mondiale dell’Unesco – si terrà la manifestazione culturale “Due città una storia. Ragioni di un gemellaggio – Sulle tracce dei Longobardi”.
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