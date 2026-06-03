All’Ippodromo Snai San Siro un 2 Giugno di grande sport e intrattenimento

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – L’Ippodromo Snai San Siro ha celebrato oggi una giornata di grande sport e partecipazione, con un ricco programma che ha unito prestigiose corse e iniziative per i visitatori. Tra le principali corse, la 143ª edizione del Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica, per un grande spettacolo ippico caratterizzato da tante attività per famiglie, appassionati e curiosi, in un’area museale a cielo aperto. L’evento, sostenuto dal Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), direzione generale per l’ippica, ha visto la partecipazione di importanti personalità istituzionali, tra cui il Sottosegretario di Stato all’agricoltura con delega all’ippica, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra.

“Il Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica sono due corse storiche, che hanno ritrovato una cornice prestigiosa come quella dell’Ippodromo Snai San Siro per portare il fascino dell’ippica agli spettatori. Il dialogo costante fra la Direzione Ippica del MASAF e l’Ippodromo Snai San Siro ci consente di proseguire il percorso di valorizzazione dell’ippica italiana, con l’obiettivo di renderla sempre più attrattiva, dinamica e coinvolgente per un pubblico in costante crescita. Gli spazi dell’impianto milanese, in cui si incontrano sport, aree museali, attività di ristorazione e svago e aree verdi, si prestano al meglio a un nuovo modo di vivere l’esperienza ippica” ha dichiarato il Sottosegretario al Masaf, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra.

“In una giornata di festa così importante per il Paese, lo sport si conferma come un mezzo che unisce il territorio e la comunità, vivendo grandi emozioni e creando ricordi. L’Ippodromo Snai San Siro sta consolidando il suo ruolo di luogo di aggregazione che unisce il prezioso patrimonio dell’ippica ad attività e iniziative di intrattenimento, cultura, musica, enogastronomia, così da divenire uno spazio da vivere aperto a un pubblico sempre più trasversale. Il 2 giugno, grazie al calendario di corse prestigiose e alle attività proposte per i nostri visitatori, è un esempio concreto del nostro proposito di rendere l’Ippodromo Snai San Siro, anche grazie al contributo del Masaf, un’area tutta da vivere in modo continuativo” ha aggiunto Marco Chantre Bompiani, Direttore Ippodromi Snai.

Protagonista della giornata il 143° Derby Italiano, fondamentale appuntamento di Gruppo 2 riservato ai cavalli di 3 anni impegnati sulla distanza di 2.200 metri in pista grande. Alla viglia la corsa appariva senza un vero favorito perché erano tanti gli elementi in ascesa. Una bellissima corsa con un terzetto che si staccava dalla lotta poco prima del paletto dei 200 metri: il tedesco Salitos, l’italiano Gran Son Of Dark e, al largo di tutti, l’inglese Venetian Prince con in sella Jason Watson che sostituiva James “J-Mac” McDonald. E quest’ultimo riusciva a ‘pizzicare’ i suoi avversari risolvendo con giustezza in un arrivo altamente spettacolare. Il fotofinish separava l’taliano Gran Son of Dark da Salitos. Al quarto posto recriminava, per una partenza non troppo buona, Bright Light.

Prima dell’edizione del Derby era sceso in pista l’altro clou della riunione, il Premio Presidente della Repubblica, Gruppo 3 sui 1.800 metri in pista grande per i cavalli di 4 anni ed oltre. Edizione che ha mantenuto le premesse tecniche della vigilia offrendo una prova bellissima e appunto di ottimo valore agonistico. Vince, non a caso in questa distanza intermedia, il tedesco Best Lightning, chiudendo bene i conti con una galoppata al largo di tutto. Un monumentale Alburno non mollava e conquistava un secondo posto di enorme valore anche con un pizzico di rammarico dato che, negli ultimi 100 metri, stava recuperando bene. Terzo Facteur Cheval a stretto contatto con Woodchuck, giunto però quarto.

A fianco del programma di corse, non è mancato un ricco programma di intrattenimento: a partire dalle ore 12.00, il pubblico ha potuto passeggiare tra le installazioni artistiche diffuse del progetto “Cavalli di Design – Leonardo Horse Project”, ma anche immergersi nella storia degli Ippodromi Snai e della grande ippica grazie alla GAMI, Galleria Archivio Multimediale Ippodromo e alla mostra fotografica celebrativa dei 100 anni dell’impianto di Piazzale dello Sport.