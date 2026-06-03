Si è chiuso con una condanna a 10 mesi di reclusione il processo dinanzi al Tribunale monocratico di Avellino a carico di I.S., una cittadina originaria di Airola. La sentenza del caso rappresenta un netto ridimensionamento rispetto alle richieste iniziali della Procura: il Pubblico Ministero aveva infatti invocato una pena ben più severa, pari a due anni e sette mesi di reclusione. A fare la differenza in aula è stata la strategia della difesa, curata dall’avvocato Michele Florimo.

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