Se i cinque amministratori uscenti riconfermati sono ormai piloti esperti della macchina amministrativa, nella cittadina termale la curiosità è tutta concentrata sulle tre new entry.

Per Aldo Grimaldi, Salvatore Spagnuolo e Maria Teresa Imparato la prossima seduta del Consiglio comunale rappresenterà infatti il debutto assoluto nel parlamentino cittadino.

Ci arrivano forti di un’investitura popolare importante – 509 preferenze per Grimaldi, 453 per Spagnuolo e 321 per Imparato – e accompagnati da una compagine ormai rodata.

Due giorni fa il sindaco Caporaso ha ufficializzato i membri della giunta, confermando Vincenzo Fuschini nel ruolo di vicesindaco, Filomena Di Mezza e Marilia Alfano in quello di assessori, insieme ad una variazione, cioè l’avvicendamento di Piervincenzo Bisesto con Tommaso Mortaruolo: le 550 preferenze del secondo fanno premio sulle 399 del primo.

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