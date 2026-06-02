San Leucio del Sannio – Frizioni in maggioranza, «ora fare chiarezza»

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Dopo mandati senza sussulti, a San Leucio del Sannio l’amministrazione di Nascenzio Iannace deve far fronte a una scossa interna. Frizioni messe in evidenza dal capogruppo di opposizione Umberto Iannace, che ha annunciato la presentazione di una interrogazione per fare uscire allo scoperto i componenti della maggioranza in quota Forza Italia. Questa, infatti, sarebbe la fronda che agita la stabilità dell’amministrazione.

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