Tredicesimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Domenica sera, presso il Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento, si è esibito Raphael Gualazzi, pianoforte e voce, assieme all’orchestra jazz del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Il coordinatore del progetto (concerto e masterclass) è stato Ferruccio Corsi, oltre a Gualazzi (pianoforte e Voce), c’erano Anders Ulrich (contrabbasso), Gianluca Nanni (batteria) e Stefano Nanni (Direzione d’orchestra e arrangiamenti).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia