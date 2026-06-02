Addetti al lavoro per operazioni di pulizia nel Megaparcheggio di via Del Pomerio. Gli operatori della ditta incaricata dalla società Bemobi (facente parte del gruppo Tmp di Portici) assegnataria dell’appalto in project financing per la gestione degli stalli blu e delle strutture parcheggio, ha iniziato il suo ‘nuovo’ corso. Ma sullo sfondo regna una situazione di incertezza. Il gestore ‘precedente’ in regime proroga fino al 31 maggio, non è apparso intenzionato a cooperare per il subentro.

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