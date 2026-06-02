Intensificazione dei controlli finalizzati ad assicurare il sereno e sicuro svolgimento della “movida”, la Polizia di Stato avvalendosi ha effettuato controlli su 565 persone e 245 veicoli, sia nel capoluogo che in provincia. Proseguiti anche i controlli interforze predisposti dal Questore presso gli esercizi pubblici del territorio, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza pubblica, nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia