Dal progetto di fattibilità tecnico-economica del lotto funzionale: Marcianise – Rotondi” occorre passare, finalmente, al finanziamento. E’ il sindaco di Benevento ad accendere nuovamente i riflettori sulla Benevento-Caserta.

A giugno dell’anno scorso il Cipess (Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) approva l’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma MIT–ANAS 2021–2025. L’asse stradale Benevento-Caserta, opera fondamentale e necessario collegamento tra le due province e collegamento strategico anche per buona parte dell’Irpinia, rientra nell’elenco ma ancora una volta non rientra nell’elenco degli interventi finanziati. Ad un anno di distanza reputo necessario che si produca il massimo sforzo, a partire dal Governo e dal Ministero dei Trasporti, per il reperimento delle risorse necessarie. Ulteriori battute d’arresto sarebbero un duro colpo per la concreta realizzazione di quest’opera strategica per tre province campane e più di un milione di abitanti”, scrive il sindaco di Benevento e segretario nazionale d Noi di centro Clemente Mastella.

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