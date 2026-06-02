Il momento delle riflessioni e delle valutazioni è destinato a evaporare in questi giorni. Il Benevento si prepara a tuffarsi sul mercato e a entrare nella fase operativa della campagna di rafforzamento estiva. Lo farà con l’obiettivo di consegnare un organico di valore al proprio allenatore che spera di poter lavorare sin dall’inizio della preparazione precampionato con una rosa definita, almeno per grandi linee. Ci proverà il club giallorosso, con la consapevolezza che riuscirci non sarà semplice, proprio perché nel mirino ci sono giocatori di spessore che, inevitabilmente, fanno gola anche ad altre società.

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