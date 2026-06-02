“Con sentenza n. 3394 del 2026, il TAR Campania, pronunciandosi definitivamente, ha respinto i ricorsi nn° 87/2024 e 95/2024 presentati da alcuni operatori economici del settore rifiuti e o titolari di impianti di trattamento operati nella Provincia di Benevento per l’annullamento della Deliberazione del Consiglio d’Ambito n° 27 assunta il 6 novembre 2023 ad oggetto ‘Legge regionale Campania n. 14/2016, art. 29, comma 1, lett. b) e art 26 bis, commi 1 e 2 – scelta della forma di gestione dei servizi e delle dotazioni essenziali per la loro gestione'” così dall’Ente Ambito Rifiuti.

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