In occasione dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, oggi martedì 2 giugno si terranno a Benevento e nel Fortore le celebrazioni istituzionali promosse dalla Prefettura di Benevento. Il programma prenderà il via alle 10 in Piazza Castello, alla presenza del Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e la cerimonia dell’alzabandiera.
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