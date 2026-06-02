Una striscia d’asfalto ormai troppo stretta per le esigenze della circolazione, funestata da un traffico che ne supera ampiamente la capacità strutturale. La Strada Provinciale che collega Sant’Agata de’ Goti a Moiano torna al centro delle cronache e delle preoccupazioni dei residenti e dei pendolari a causa del persistente e quotidiano fattori di rischio rappresentato dal transito dei mezzi pesanti. Che si tratti di tir commerciali o di autobus del trasporto pubblico, l’esito non cambia.

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