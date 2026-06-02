Con l’arrivo della stagione più calda c’è un problema che si ripropone ogni anno: quello della crescita della vegetazione, che spesso, se trascurata, porta a problematiche varie di decoro urbano e sicurezza.

Così, come ogni anno, il sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto ha deciso di dettare alcune norme alle quali la popolazione dovrà attenersi, emanando una specifica ordinanza.

Una decisione presa grazie ai poteri contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica che la legge attribuisce ai primi cittadini.

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