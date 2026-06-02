Tre ‘assunzioni’ a tempo indeterminato in regime convenzione quanto individuato come contingente da reperire per l’Asl di Benevento per coprire vuoti nella rete territoriale per l’assistenza con ambulatori pediatri libera scelta.
Un dato limitato rispetto al flusso pensionamenti dei professionisti sanitari nel 2025.
Da qui, nell’atto pubblicato da ultimo nell’albo pretorio regionale l’assegnazione preventivata come da conseguire tramite convenzione per tre ambulatori.
Uno nel capoluogo sannita, l’altro a Montesarchio e infine una postazione da occupare a San Leucio del Sannio.
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