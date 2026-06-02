Un’opportunità unica che sa di rinascita, affrontata con quella maglia a lungo rincorsa, finalmente indossata e onorata tra gli applausi. Marco Tumminello insieme al Benevento è riuscito a riprendersi la Serie B dopo una stagione da dieci e lode. Un impatto folgorante quello dell’ex Crotone sulla cavalcata della Strega, in particolare con Floro Flores: dall’arrivo del tecnico napoletano sulla panchina giallorossa, l’attaccante cresciuto nel settore giovanile della Roma ha rappresentato il fulcro del gioco offensivo sannita, da vero top player della categoria. Un rendimento da fuoriclasse quello del classe ‘98 che ha dimostrato di meritare coordinate e dimensioni diverse da quelle della Serie C, mettendo in luce tutto il suo talento e le sue qualità, valorizzate al meglio dall’allenatore giallorosso.

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