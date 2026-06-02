Un centro d’eccellenza per lo sport, il relax e l’aggregazione sociale, pensato per i giovani e per l’intera cittadinanza. L’amministrazione comunale di Arpaia, guidata dal sindaco Pasquale Fucci, accelera sul fronte delle infrastrutture e lancia una procedura pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e uso del nascente impianto sportivo polivalente di Via San Fortunato.

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