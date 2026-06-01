Nel primo trimestre del 2026 sono state aperte nel beneventano 732 partite Iva contro le 637 del primo trimestre del 2025. Nel complesso 95 in meno con una flessione trimestrale del 15%.

Da rilevare come il calo si sia concentrato nel mese di gennaio con 263 aperture contro le 389 del mese di gennaio del 2025. Sostanziale stabilità con lieve incremento nel mese di febbraio 2026 con 190 aperture contro le 172 del febbraio 2025 e nel mese di marzo con 184 aperture contro le 171 del marzo 2025.

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