Importanti novità per i cittadini di Montesarchio sul fronte della digitalizzazione e della sostenibilità. Grazie al progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa volta a trasformare gli uffici postali nella Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, il Comune caudino compie un decisivo passo in avanti per l’abbattimento della burocrazia e la tutela dell’ambiente. La novità più attesa riguarda il rilascio dei documenti di viaggio. Da qualche giorno l’Ufficio Postale di Montesarchio è ufficialmente abilitato alla richiesta di rilascio e rinnovo del passaporto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia