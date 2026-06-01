Un incidente sul lavoro di cui non si conoscono ancora i contorni, è quanto successo a Nicola, 35enne di Cusano Mutri, lo scorso venerdì pomeriggio lungo la Statale 369 Appulo Fortorina, tra Pesco Sannita e San Marco dei Cavoti.

Un incidente che aveva richiesto l’immediato ricovero per i traumi riportati dall’uomo.

Nicola si trova adesso in prognosi riservata, in un momento molto delicato in quanto sta per diventare padre di due gemelli. Sposatosi lo scorso anno, ha svolto sempre una vita serena e felice. Poi la notizia della gravidanza della moglie che è stata accolta con tanta gioia ed amore, una situazione bruscamente interrotta da quanto accaduto venerdì. Ancora una volta un incidente sul lavoro che rischia di avere conseguenze gravi, in un paese dove l’emergenza sicurezza diventa un tema sempre più centrale e dove le morti bianche continuano ad essere un problema attuale.

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