Cercasi bandiere per il Benevento. Il regolamento della Serie B, oltre alla classica lista over, consente ai club cadetti di iscrivere in un’altra lista due calciatori tesserati per almeno 4 stagioni intere e consecutive con lo stesso club. Il particolare del regolamento non ammette limiti di età – a differenza della lista under – e prende in esame sia le esperienze del settore giovanile sia quelle da professionisti: un’opportunità preziosa da poter sfruttare per assicurarsi due certezze della categoria senza dover gravare sulla lista principale.

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