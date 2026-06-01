Davvero sconcertante per una circoscrizione provinciale con poco più di 260mila abitanti il volume raccolta di giochi e scommesse legali di varia tipologia. ‘Investiti’ o ‘buttati’ nel Sannio a seconda dei punti di vista ben 851 milioni e 70.310,81 euro (dato comprende sia giocate in punti fisici, che quelle on line). Non servono molti commenti e valutazioni statistiche per considerare che è in atto una enorme sproporzione tra reddito medio, ricchezza territoriale e volume del gioco.

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