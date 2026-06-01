A un anno dalla prematura scomparsa del piccolo Vincenzo, l’intera comunità di Frasso Telesino unisce le forze per una serata di affetto, note e condivisione in piazza IV Novembre. Il dolore per una perdita così grande non svanisce, ma può trasformarsi in un abbraccio collettivo capace di tenere vivo il ricordo. A circa un anno dalla dolorosa e prematura scomparsa del piccolo Vincenzo Massaro, la comunità si prepara a rendergli omaggio con un momento di profonda condivisione e commozione. Oggi, a partire dalle 20, piazza IV Novembre ospiterà il 1 Memorial in ricordo di Vincenzo Massaro.

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