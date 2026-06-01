Il procedimento edilizio/urbanistico relativo all’istanza per il quale è stato presentato presso gli uffici regionali la richiesta di ViA (valutazione di impatto ambientale) è ancora sospeso. E’ uno degli ultimi atti sottoscritti dall’ex dirigente all’Urbanistica Antonella Moretti, che comunicava a competenti uffici della Regione Campania lo stato del progetto di “Realizzazione di un Campo da Golf a 18 buche con annesse strutture di notevole interesse pubblico e sociale denominato Tierra Samnium Golf Club- Proponente Antum Immobiliare S.p.a”, intervento da realizzarsi, come noto, alla periferia di Benevento. Comunicazione risalente ad un mese fa, la fine di aprile.

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