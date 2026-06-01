Le strategie sono state messe a punto già da tempo, grazie a un confronto quotidiano tra società, dirigenza e staff tecnico che non si sono mai fermati, nemmeno dopo il rompete le righe. Ora è il momento di passare alla fase operativa di un mercato che vedrà il Benevento particolarmente attivo.

Del resto, il club giallorosso ha una doppia esigenza da dover assecondare: da un lato, deve garantire a Floro Flores quei rinforzi adeguati per poter recitare un ruolo da protagonisti anche in Serie B; dall’altro, deve necessariamente fare spazio in un organico che – tra reduci di questa stagione conclusa in maniera trionfale e calciatori di rientro dai vari prestiti – conta ben trentatré elementi.

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