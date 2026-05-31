Un punto fermo della stagione appena conclusa e un pilastro anche del Benevento che verrà, tra prospettive di mercato e qualche interrogativo da risolvere. La Strega protagonista della promozione in Serie B riparte soprattutto dai giovani: i canterani giallorossi – e quelli arrivati da altri vivai – hanno lasciato il segno sul percorso della squadra di Floro Flores tanto da ritagliarsi un ruolo da futuri protagonisti anche in ciò che verrà, tra i progetti sanniti.

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