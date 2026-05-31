Il Consiglio comunale di Montesarchio ha approvato il Rendiconto di gestione 2025, un documento che, nell’analisi della maggioranza consiliare, certifica il progressivo miglioramento dei conti pubblici, ma che ha riacceso la miccia del dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Il bilancio ha incassato il parere favorevole del Revisore dei Conti, evidenziando quello che sarebbe “un netto recupero degli equilibri finanziari pur nel rispetto del piano di ripiano dei debiti”.

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