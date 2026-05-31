Pronto e carico al punto giusto: l’Apice scenderà in campo con l’intento di fare l’impresa. Per accedere alla finalissima per la serie D, dove troverebbe il Gladiator, bisognerà superare il Taranto (calcio d’inizio ore 16) che però parte dal vantaggio di due gol di scarto.

Un’impresa ardua, contro una squadra esperta come quella pugliese che sa di essere ad un passo dalla finale e che ha tutte le qualità per gestire una partita certamente non facile.

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