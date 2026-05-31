Una luce, dopo un mese di giugno che vedrà disagi causa accelerazione lavori alta velocità alta capacità.

I viaggiatori ferroviari potranno contare su un servizio ferroviario performante nel collegamento linea FS ‘Frecciarossa’ con la Puglia.

In vendita i biglietti per il primo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo FS) che realizza il primo collegamento diretto tra i due capoluoghi di Puglia e Campania. Il fischio di partenza è previsto il 1° luglio da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata il 2 luglio alle 6.45. In entrambe le direzioni, il servizio effettuerà fermata a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola.

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