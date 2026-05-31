Un mese di emozioni intense alle spalle e un altro ancor più decisivo all’orizzonte. Giugno può davvero determinare il destino del Benevento tra bilanci, progetti, proposte e decisioni sul presente e soprattutto sul futuro della Strega.

Nascono soprattutto in questo momento i disegni più importanti, sfruttando il vantaggio accumulato sulle prossime dirette avversarie grazie alle basi gettate la scorsa estate, nell’organizzazione della macchina perfetta che ha portato la Strega in Serie B. E nel mese di gennaio, con i piccoli ritocchi di mercato che hanno permesso al club di via Santa Colomba di presentarsi sulla finestra estiva dedicata alle trattative con una marcia in più.

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