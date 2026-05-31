Militari della Stazione Carabinieri di Apice, in collaborazione con personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri e dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Benevento, hanno eseguito un’attività ispettiva presso la mensa di un Istituto comprensivo del Comune di Apice. Il controllo è stato finalizzato alla verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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