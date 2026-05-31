“Con l’avvento del primo caldo torna con forza il tema della gestione della risorsa idrica. Come Sindaco mi sono speso tantissimo in questi anni per fare in modo che la nostra città e il nostro ambito distrettuale potessero avere una gestione moderna e sostenibile. Condivido la scelta operata dal presidente Roberto Fico di ipotizzare una società interamente pubblica per la gestione della grande adduzione regionale in quanto è una ipotesi praticabile e di buon senso. Per il nostro territorio, invece, come già ampiamente discusso con il presidente Fico, la migliore forma di gestione possibile è quella mista a controllo pubblico. È una scelta che appartiene ai territori e che, nel nostro caso, è stata già operata, nel rispetto della legge e dei processi democratici. Parliamo di un modello che stanno seguendo anche in altri grandi territori della Regione Campania, come i Distretti di Napoli Nord e Caserta che sono ritornati opportunamente sui propri passi rispetto a precedenti scelte insostenibili di gestione interamente pubblica”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella sulla gestione idrica.

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