Artigiani iraniani ad Anteprima d’estate, ‘da Milano messaggio di dialogo e lavoro tra popoli’

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Un saluto all’insegna del dialogo e del valore del lavoro artigiano ha accompagnato l’inaugurazione di ‘Artigiano in Fiera. Anteprima d’estate’, aperta oggi a Rho Fiera Milano, con la partecipazione degli artigiani iraniani presenti alla manifestazione. A nome della delegazione, nel testo letto da Eskafi Sabet, è stato rivolto “un saluto sincero e un ringraziamento” agli organizzatori e al pubblico, sottolineando come, “in un tempo segnato da dolore, preoccupazione e difficoltà”, la presenza a Milano assuma “un significato ancora più profondo”.

Gli artigiani iraniani hanno evidenziato il valore dell’incontro tra culture e della “possibilità di viaggiare e vivere un contesto di bellezza come questo”, ma anche perché “essere qui significa continuare a credere nel valore del lavoro, dell’incontro tra persone e del dialogo tra culture”. Per l’occasione, hanno quindi aggiunto, “abbiamo portato con noi le nostre creazioni, le nostre tradizioni e il frutto del lavoro delle nostre mani, con il desiderio di condividere bellezza, artigianato e umanità”.

Nel messaggio, infine, un ringraziamento al presidente Antonio Intiglietta, all’amministratore delegato Gabriele Alberti e allo staff della manifestazione “per aver creato uno spazio in cui popoli diversi possono incontrarsi nel rispetto reciproco e nella pace”.