“Un Comune vicino ai cittadini”, così esordisce l’Amministrazione comunale di San Giorgio la Molara annunciando alla cittadinanza di aver ottenuto un finanziamento di oltre 270 mila euro destinato a 10 interventi per la digitalizzazione dei servizi comunali

“Dall’attivazione di nuovi servizi online all’integrazione con App IO, pagoPA, SPID e CIE, fino alla digitalizzazione delle procedure amministrative, al potenziamento delle piattaforme comunali e all’aggiornamento dei dati territoriali: un percorso di innovazione pensato per garantire servizi più semplici, dati più sicuri e informazioni sempre aggiornate per cittadini e imprese. Un investimento concreto per un Comune efficiente, trasparente e al passo coi tempi” spiega l’Amministrazione.

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