Maria Concetta Petrillo è presidente del Consorzio dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja.

E’ stata nominata dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, esponente di lungo corso di Forza Italia. Verosimile, quindi, che trattasi di un’altra nomina incassata dal deputato forzista Francesco Rubano che, in condominio o da solo, ha messo lo zampino nell’individuazione di Gennaro Leva quale Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento e, successivamente, assieme al collega deputato forzista Gimmi Cangiano, del successore Mariano Nuzzo. Forza Italia fa risalire al suo leader pure la designazione del presidente del conservatorio di musica ‘Nicola Sala’, l’ex assessore comunale Nazzareno Orlando e di un componente del cda Pietro Rivellini presidente del consiglio di Vitulano; c’è, poi, Fabio Solano nominato revisore dei conti della università Federico II di Napoli.

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