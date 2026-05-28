Il Consigliere comunale di Morcone, Perugini, parla di “incertezze” sul futuro scolastico del Comune.
“Il comunicato diffuso dall’Amministrazione comunale sulla futura organizzazione delle sedi scolastiche per il prossimo anno conferma, purtroppo, tutte le preoccupazioni che da tempo come gruppo consiliare “Morcone al Centro” stiamo rappresentando. Dopo otto anni di amministrazione guidata dal Sindaco Luigino Ciarlo, Morcone continua a vivere una situazione emergenziale sul piano scolastico, con inevitabili ripercussioni sulla vita sociale delle famiglie e sul percorso educativo degli studenti”.
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