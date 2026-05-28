“Il Consiglio Comunale di lunedì ha certificato il fallimento politico ed etico di questa Amministrazione. Davanti al terremoto giudiziario che ha colpito il Comune con l’arresto del dirigente Santamaria – figura di diretta nomina fiduciaria del Sindaco – la Città si aspettava risposte, trasparenza e assunzione di responsabilità. Ha ricevuto solo fumo, arroganza e un silenzio imbarazzante”.

Il Pd non fa sconti. Aveva chiesto, unitamente ad altri consiglieri di opposizione, di dibattere nell’aula di palazzo Mosti della vicenda che ha coinvolto l’ex dirigente Gennaro Santamaria, ma i richiedenti hanno dovuto attendere due mesi, chiedendo persino l’intervento del Prefetto, affinché il presidente Renato Parente convocasse un consiglio prevedendo l’argomento all’ordine del giorno.

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