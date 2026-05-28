C’è un problema di miasmi che parte da un impianto a biometano. La questione è stata sollevata da diversi residenti di Benevento, Pietrelcina e Pesco Sannita.

La criticità principale risiede nella vicinanza di diversi nuceli abitati alla struttura realizzato in via Masseria Corbo, lungo la Fortorina, tre le contrade San Domenico e La Francesca.

Chi vive in queste zone lamenta anche l’assenza di un’adeguata informazione alle comunità, e invoca chiarezza sul procedimento autorizzativo seguito per costruire l’opera.

A Benevento risulta coinvolta anche contrada Mosti, a Pietrelcina la più esposta è contrada Frasso, A Pesco l’area delle Maitine.

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