Età, maturità ed esperienza sono particolari che, in un campionato equilibrato come la Serie B, possono davvero fare la differenza. Il Benevento fa i conti con la missione restyling in vista della nuova categoria: non una rivoluzione, considerando le basi già solide poste la scorsa estate e in particolare in inverno. Ma una politica di ritocchi per rendere la squadra adatta il più possibile alla cadetteria, evitando voli pindarici o rischi di crolli rumorosi. In termini di età media, il nuovo direttore sportivo Emanuele Padella e il direttore tecnico Marcello Carli avevano impostato una rotta ben definita già la scorsa estate: i giovani al centro del progetto ma anche la giusta dose d’esperienza per poter dominare la Serie C.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia