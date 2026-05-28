La competizione elettorale di Guardia Sanframondi è stata sicuramente una delle più equilibrate tra i comuni chiamati al voto in questa tornata. Alla fine l’ha spuntata il sindaco Raffaele Di Lonardo per 100 voti, contro i 1.447 della compagine di Giovanni Ceniccola.

Un risultato che il primo cittadino ha commentato così: «Evidentemente i cittadini hanno riconosciuto l’impegno quotidiano dell’amministrazione e le difficoltà superate in questi anni e hanno deciso di premiare non solo una persona, ma un’intera squadra che ha saputo operare con unità, equilibrio e dedizione. Un ringraziamento sentito desidero rivolgerlo anche ai 1.447 cittadini che hanno scelto di sostenere il candidato avversario. Adesso è il momento di mettere da parte le divisioni della campagna elettorale e tornare ad essere un’unica comunità.

Sono certo che, pur dai banchi dell’opposizione, potrà esserci un contributo utile e costruttivo per il bene di Guardia. Noi continueremo a lavorare con concretezza, mantenendo gli impegni assunti».

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