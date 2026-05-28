Toccherà a un ente del terzo settore gestire un’attività di informazione e monitoraggio sulle truffe agli anziani.

E’ arrivato infatti al capolinea l’iter partito con un avviso pubblico, finalizzato a individuare l’attuatore del progetto ‘Più sicuri insieme: continuità e rafforzamento delle azioni di prevenzione delle truffe’.

Si tratta di un percorso di sicurezza e prevenzione promossa dal Comune di Benevento con fondi del Ministero dell’Interno. Individuato come vincitore dell’avviso la cooperativa sociale Benessere Arl.

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