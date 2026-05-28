Fisco: in 2026 con 8 per mille oltre 1,08 mld a Chiesa Cattolica, scelta da 67,28%

Roma, 28 mag. – (Adnkronos) – E’ pari a 1.086.752.778,01 euro la somma relativa all’8xmille dell’Irpef assegnata alla Chiesa cattolica per il 2026, come comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Lo ha reso noto l’82ª Assemblea generale della Cei, che ha approvato la ripartizione delle somme.

La cifra è determinata da 1.063.069.466,83 euro a titolo di anticipo per l’anno in corso e da un conguaglio di 23.683.311,18 euro sulle somme riferite all’anno 2023. La percentuale delle scelte a favore della Chiesa cattolica è stata pari al 67,28%, in calo del 2,23% rispetto all’anno precedente. Le risorse sono ripartite in tre grandi voci: esigenze di culto e pastorale (408.208.000 euro), interventi caritativi (284.544.000 euro) e sostentamento del clero (394.000.000 euro).

Tra le destinazioni principali: 158 milioni alle diocesi per culto e pastorale, 129 milioni per l’edilizia di culto – di cui 25 milioni per la tutela dei beni culturali ecclesiastici -, 150 milioni alle diocesi per la carità e 80 milioni per lo sviluppo dei popoli.