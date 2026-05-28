Arriva al capolinea il processo di primo grado nato dalla massiccia operazione antiestorsione e antidroga condotta dai Carabinieri di Montesarchio nell’ottobre del 2023 nel territorio della Valle Caudina. Il Tribunale ha emesso il suo verdetto, ridimensionando in parte la pesante scure che pendeva sui 17 imputati: alla fine sono state disposte 13 condanne e 4 assoluzioni. Rispetto ai 305 anni di reclusione complessivi che erano stati sollecitati dal Pubblico Ministero della Dda partenopea al termine della sua requisitoria, i giudici hanno optato per una linea più morbida in diverse posizioni, accogliendo in alcuni casi le tesi del collegio difensivo.

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