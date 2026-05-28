Una partecipazione straordinaria di pubblico, un dibattito di alto profilo e momenti di profonda commozione hanno segnato il successo del convegno di inaugurazione di ‘Sacro e Profano’, la mostra dell’artista Domizio Cassella inaugurata sabato presso l’Auditorium “G. Verdi” e allestita nello splendido Chiostro del Palazzo Comunale di Cerreto Sannita.

L’evento, inserito nella cornice nazionale di ‘Buongiorno Ceramica’, ha dimostrato come la secolare tradizione ceramica cerretese sappia non solo celebrare la bellezza estetica, ma farsi anche potente strumento di cura, inclusione e riscatto sociale.

I saluti istituzionali hanno aperto la manifestazione evidenziando la forte sinergia del territorio.

Giovanna Caraccio, dirigente scolastica dell’I.I.S. ‘Carafa-Giustiniani’ ha sottolineato il ruolo della scuola come laboratorio di cittadinanza attiva e sensibilità, mentre il sindaco di Cerreto Sannita, Giovanni Parente, ha rimarcato l’orgoglio di una comunità capace di unire la propria identità storica all’attenzione per gli ultimi.

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