Sfruttare il vantaggio competitivo e agire in anticipo rispetto alla concorrenza. E’ l’obiettivo di un Benevento che ha già iniziato a programmare la prossima stagione. La linea scelta dal club è chiara: intervenire con criterio, aggiungendo almeno un rinforzo per reparto e mantenendo intatta la base ritenuta affidabile dal punto di vista tecnico e caratteriale. E’ chiaro che, per far ciò, sarà necessario alleggerire un organico considerato troppo ampio. Le uscite saranno numerose: potrebbero essere più di dieci i calciatori destinati a lasciare il Sannio, tra cessioni definitive e prestiti utili a consentire ai più giovani di accumulare esperienza. In entrata, invece, una delle priorità riguarda la difesa.

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