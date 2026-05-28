Ha disbrigato in tempi rapidi il proprio compito la commissione di esame chiamata a selezionare 38 infermieri da assumere a tempo determinato e da immettere nella rete territorio Asl Benevento, con contratto rinnovabile. Molte le domande che erano pervenute, con ben 400 aspiranti all’assunzione.

E’ stata pubblicata la graduatoria, con la selezione dei vincitori, i primi 38 classificati, che adesso in tempi brevissimi saranno immessi nelle sedi di servizio. Si tratta di un’accelerazione decisa nell’esecuzione del Piano di fabbisogno del personale dell’Asl Benevento.

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