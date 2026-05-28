Una giornata storica, una partita che, comunque vada, sarà da ricordare, ma con uno spettacolo a metà. Apice-Taranto, sfida valida per il ritorno della semifinale dei play off di Eccellenza, si giocherà senza tifosi ospiti. Il tutto nonostante gli sforzi profusi dalla società sannita che si era attivata, nei giorni scorsi, per aumentare la capienza del settore ospiti, portandola a seicento unità.

Tutto inutile, perché nella giornata odierna è arrivato il diniego della Prefettura di Benevento che ha imposto il divieto di trasferta per i supporter rossoblù. Ad annunciarlo, il club in una nota carica di amarezza.

“La esprime la propria profonda incredulità nell’apprendere, nella giornata odierna, il divieto di trasferta ai residenti nella regione Puglia imposto dalla Prefettura. Una decisione che lascia amarezza, soprattutto alla luce della splendida accoglienza ricevuta nella gara di andata dalla società Tarantina: una vera giornata di sport, che avremmo voluto rivivere tra le nostre mura in occasione di una partita che, per l’intera comunità apicese, ha un valore storico. Non poter accogliere un pubblico caloroso e corretto come quello incontrato domenica rappresenta per noi un rammarico profondo. La società, nonostante gli sforzi compiuti per ampliare la capienza del settore ospiti fino a 600 unità, apprende con dispiacere e amarezza il provvedimento adottato. Ribadiamo la nostra massima solidarietà nei confronti del tifo tarantino, certi che il calcio debba continuare a essere un momento di condivisione, rispetto e passione reciproca”.