Nuova proroga a Trotta Bus per l’esercizio del servizio del trasporto pubblico su gomma, in attesa del subentro del nuovo gestore Air Campania, ancora non completato, nonostante i passi in avanti registrati nelle ultime settimane, a partire dalla consegna dei documenti matricolari del personale in servizio, composto da 87 addetti.
Proroga impulsata per la quarta volta in questo 2026, stavolta per tutto il mese di giugno. Saltato dunque l’orizzonte di un subentro entro maggio pure vagheggiato a metà del mese corrente.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia