Addirittura 50 votanti in più rispetto ai 4.739 delle comunali del 2020. L’affluenza nella cittadina termale (oltre il 72%) non è calata – come al contrario è stato per altri comuni – e questo legittima ulteriormente una vittoria, quella del confermato sindaco Giovanni Caporaso, già comunque nettissima. 3.490 telesini hanno scelto la lista Tutti Telese, contro i 1.202 che hanno virato sull’alternativa rappresentata da Appunti per Telese di Franco Bozzi.

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